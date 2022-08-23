Уровень радиации выше нормы в 2,5 раза. Оккупанты выбрали новую цель в атаках Запорожской АЭС

Август, 23 в 19:38

Оккупанты используют новый метод создания необходимой “картинки” на Запорожской АЭС для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество.

С недавних пор минометные обстрелы пригородов Энергодара имеют конкретную цель, а именно удары по золоотвалам Запорожской ТЭС.

– Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, способную перемещению на значительные расстояния, — говорится в сообщении ГУР.

В результате атак РФ в золоотвалах образуются облака пыли, которые по окрестностям Энергодара разносит ветер. Уровень радиационного фона, согласно показателям вблизи атомной станции, повышен. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических “обстрелов со стороны ВСУ”.

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Отметим, что 23 августа в пабликах Энергодара сообщают о взрывах в нескольких километрах от Запорожской АЭС и публикуют соответствующие видео.

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Источник: ГУР Минобороны

Фото: ГУР Минобороны