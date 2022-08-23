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Факти / Україна

Рівень радіації вище норми у 2,5 рази. Окупанти обрали нову ціль в атаках Запорізької АЕС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Рівень радіації вище норми у 2,5 рази. Окупанти обрали нову ціль в атаках Запорізької АЕС

Окупанти використовують новий метод створення необхідної “картинки” на Запорізькій АЕС для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство.

Віднедавна мінометні обстріли передмість Енергодару мають конкретну ціль, а саме удари по золовідвалам Запорізької ТЕС.

– Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані, – йдеться у повідомленні ГУР.

В результаті атак РФ золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Рівень радіаційного фону, згідно з показниками поблизу атомної станції, підвищенний. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних “обстрілів з боку ЗСУ”.

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Зазначимо, що 23 серпня у пабликах Енергодару повідомляють про вибухи за кілька кілометрів від Запорізької АЕС та публікують відповідні відео.

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Джерело: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони

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