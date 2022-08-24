Август, 23 в 21:13

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу 23 августа заявил, что запланировал “много активностей” ко Дню Независимости-2022.

– Я благодарю всех, кто защищает настоящие ценности. Я благодарю всех, кто помогает Украине. Я благодарю всех, кто с 24 февраля избрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей: за свободу, за независимость, – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что совсем скоро мы всей страной будем отмечать наш главный национальный праздник – нашу Независимость.

– Уже завтра. Мы запланировали много активностей – того, что подчеркнет, какой путь мы прошли. Прошли все вместе – украинцы в Украине, на всей нашей территории – на свободной и временно оккупированной, потому что наши люди повсюду борются, – отметил он.

В то же время Зеленский сообщил, что праздновать будут и украинцы за границей – все, кто помогал, все, кто распространял правду об Украине, все, кто призывал бороться за Украину.

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– Ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле. Все коллаборанты знают, что у них нет будущего. А мы все не просто верим – мы видим, что у нашего государства есть перспектива, – резюмировал он.

В то же время он подчеркнул, что завтрашний день важен не только для нас, но и для нашего врага.

Он призвал украинцев осознавать, что завтра возможны “отвратительные российские провокации и жестокие удары”.

– Вооруженные Силы Украины, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей – настолько, насколько это возможно. И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора. Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности, – попросил президент.

Он также обратил внимание на особую необходимость в этот день соблюдать режим комендантского часа, учитывать сигналы воздушной тревоги и обращать внимание на официальные сообщения.