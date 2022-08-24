Серпень, 23 в 21:13

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу 23 серпня заявив, що запланував багато активностей до Дня Незалежності-2022.

– Я дякую всім, хто захищає справжні цінності. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, хто з 24 лютого обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім: за свободу, за незалежність, – наголосив глава держави.

Він нагадав, що незабаром ми всією країною відзначатимемо наше головне національне свято – нашу Незалежність.

– Вже завтра. Ми запланували багато активностей – те, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом – українці в Україні, на всій нашій території – на вільній та тимчасово окупованій, бо наші люди всюди борються, – зазначив він.

Водночас Зеленський повідомив, що святкуватимуть і українці за кордоном – усі, хто допомагав, усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротися за Україну.

Зараз дивляться

– Жоден окупант не почувається у безпеці на нашій землі. Усі колаборанти знають, що вони не мають майбутнього. А ми всі не просто віримо – ми бачимо, що наша держава має перспективу, – резюмував він.

Водночас він наголосив, що завтрашній день важливий не лише для нас, а й для нашого ворога.

Він закликав українців усвідомлювати, що завтра можливі “огидні російські провокації та жорстокі удари”.

– Збройні Сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який вияв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки, – попросив президент.

Він також звернув увагу на особливу необхідність у цей день дотримуватись режиму комендантської години, враховувати сигнали повітряної тривоги та звертати увагу на офіційні повідомлення.