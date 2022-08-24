Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Зеленский выступил на заседании ООН

Август, 24 в 18:26

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на протест России, выступил на заседании Совбеза ООН в онлайн-режиме.

– Когда я готовил эту речь, то получил информацию, что Россия запустила ракету по Днепропетровской области, по железнодорожному узлу. Было найдено несколько тел и раненых — и это наша повседневная жизнь. Таким образом, Россия подготовилась к этому дню. Сегодня наша страна отмечает День независимости и все могут увидеть, как мир зависит от нашей независимости, будет ли мир в Украине, будут ли наши люди в безопасности и оставят ли прикосновенность наших границ. Каждый из этих аспектов будет касаться того или иного глобального кризиса, – сказал Зеленский.

Также он призвал ядерный наблюдателей МАГАТЕ поскорее взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской АЭС.

– Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Это факт, что российские военные превратили территорию крупнейшей в Европе АЭС — Запорожской, в зону боевых действий. Теперь Европа и соседние регионы столкнулись с угрозой радиационного загрязнения, – сказал Зеленский, призвав Россию покинуть территорию станции.

Кроме того, глава государства напомнил об еще одном аспекте проявления российской агрессии, а именно о блокаде портов Черного моря.

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– Блокада портов Черного моря привела к дефициту и дестабилизации рынка продовольствия в разных уголках мира. А также не забываем о засухе в Европе, которая является самой большой за последние годы, что на самом деле не позволяет нам избавиться от этой угрозы. Только часть экспорта зерновых может гарантировать, что десяткам миллионов человек будет есть. В 21 веке все равно нужно думать, как спасти людей от искусственного голода, спровоцированного единым государством и его безумной агрессией, — заявил президент.

Также Зеленский напомнил о необходимости направления миссии ООН для расследования взрыва в Оленовской колонии и отметил проблему энергетического кризиса из-за увеличения цен страной-агрессором.

— Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, — сказал Зеленский.

Президент Украины предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН.