Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Зеленський виступив на засіданні ООН

Серпень, 24 в 18:26

Президент України Володимир Зеленський, незважаючи на протест Росії, виступив на засіданні Ради безпеки ООН в онлайн-режимі.

– Коли я готував цю промову, то отримав інформацію, що Росія запустила ракету по Дніпропетровській області, на залізничний вузол. Було знайдено кілька тіл та поранених – і це наше щоденне життя. Так Росія підготувалась до цього дня. Сьогодні наша країна відзначає День Незалежності, і всі можуть побачити, як світ залежить від нашої незалежності, чи буде мир в Україні, чи будуть наші люди в безпеці, чи залишатиметься недоторканність наших кордонів. Кожен з цих аспектів стосуватиметься тієї чи іншої глобальної кризи, – сказав Зеленський.

Також він закликав спостерігачів МАГАТЕ якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій АЕС.

– Росія поставила мир на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові перетворили територію найбільшої в Європі АЕС – Запорізької – на зону бойових дій. Тепер Європа та сусідні регіони зіткнулися із загрозою радіаційного забруднення, – сказав Зеленський, закликавши Росію залишити територію станції.

Крім того, голова держави нагадав про ще один аспект прояву російської агресії, а саме про блокаду портів Чорного моря.

Зараз дивляться

– Блокада портів Чорного моря призвела до дефіциту та дестабілізації ринку продовольства у різних кутках світу. А також не забуваємо про посуху в Європі, яка є найбільшою за останні роки, що насправді не дозволяє нам позбутися цієї загрози. Лише частина експорту зернових може гарантувати, що десяткам мільйонів людей буде, що їсти. У 21 столітті все одно треба думати, як врятувати людей від штучного голоду, спровокованого єдиною державою та її божевільною агресію, – говорить президент.

Також Зеленський нагадав про необхідність направлення місії ООН для розслідування вибуху в Оленівській колонії та наголосив на проблемі енергетичної кризи через збільшення цін країною-агресором.

– Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, – сказав Зеленський.

Президент України запропонував провести наступного року у Києві Саміт майбутнього під егідою ООН.