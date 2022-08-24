Август, 24 в 3:14

В Совбезе ООН призвали Российскую Федерацию вывести своих военнослужащих и технику из Запорожской АЭС, вместо того, чтобы в очередной раз созвать Совбез.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза 23 августа.

– Я бы хотел, чтобы мы здесь собрались, чтобы услышать от России слова о том, что она демилитаризует ЗАЭС, выводит свои войска и передает АЭС власти Украины. Вместо этого мы в течение часа слушали фиктивные заявления. Государство-террорист должно прекратить играть с международным сообществом. В очередной раз мы собираемся на Совбез, чтобы обсудить российские провокации, российский террор на Запорожской АЭС, — сказал он.

Он добавил, что ситуация на ЗАЭС явно показывает, что ядерная угроза на этой станции ликвидирует выведение вооружения и возвращение станции под контроль Украины.

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Кислица призвала МАГАТЭ рассмотреть возможность размещения на атомной станции своих представителей на постоянной основе, чтобы те смогли оценить реальную ситуацию, а не “российское театральное постановление”. Он также заявил, что таким образом на РФ будет полагаться ответственность за безопасность представителей МАГАТЭ.

– Россия превращает вопросы ядерной безопасности на объекте в фарс, в цирк. Россия умаляет значение создаваемых ею угроз и отвлекает внимание от вопросов демилитаризации и деоккупации станции. Все международное сообщество нуждается в этом уже почти пол года, но Россия делает вид, что не слышит этого, — сказал постпред Украины в ООН.

Он подчеркнул, что при размещении представителей миссии МАГАТЭ или ООН на ЗАЭС сразу будут зафиксированы нарушения со стороны России, поэтому Кремль пытается избежать ответственности.

Добавим, что во время заседания Совбеза представители ряда стран поддержали призыв в Россию создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, что позволит МАГАТЭ провести объективную оценку вокруг станции.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что создание демилитаризованной зоны является “безответственным решением”.

Накануне Россия срочно созвала СБ ООН на 23 августа, называя причину о якобы обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины. Украинское представительство при Организации заявляло, что такие действия РФ являются очередной попыткой использовать инструментарий Совбеза, чтобы информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа и обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые действительно регулярно совершает сама.

Источник: UN Web