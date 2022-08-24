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Факти / Україна

Спрацювала вибухівка під сидінням: у Запорізькій області в авто підірвався колаборант

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Гауляйтер Іван Сушко

24 серпня в тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвали авто з “гауляйтером” Іваном Сушком.

Про ліквідацію Івана Сушка, який захопив владу в Михайлівці, стало відомо від ще одного колаборанта Володимира Рогова.

Останній повідомив, що “під сидіння автомобіля “керівника населеного пункту” підклали вибуховий пристрій”.

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Івана Сушка із пораненнями в критичному стані госпіталізували до лікарні, де той невдовзі помер.

24 серпня 31-ша річниця незалежності співпала із шістьма місяцями повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Рогов

Фото: Володимир Рогов

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