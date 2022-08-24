Спрацювала вибухівка під сидінням: у Запорізькій області в авто підірвався колаборант
24 серпня в тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвали авто з “гауляйтером” Іваном Сушком.
Про ліквідацію Івана Сушка, який захопив владу в Михайлівці, стало відомо від ще одного колаборанта Володимира Рогова.
Останній повідомив, що “під сидіння автомобіля “керівника населеного пункту” підклали вибуховий пристрій”.
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Івана Сушка із пораненнями в критичному стані госпіталізували до лікарні, де той невдовзі помер.
24 серпня 31-ша річниця незалежності співпала із шістьма місяцями повномасштабної війни в Україні.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Володимир Рогов
Фото: Володимир Рогов