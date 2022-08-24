Судилище над військовополоненими назавжди закріпить за Росією статус держави-терориста – МЗС України

Серпень, 24 в 6:54

У МЗС України зробили заяву щодо намірів РФ вчинити воєнний злочин щодо українських військовополонених у Маріуполі.

У заяві йдеться, що Україна поінформувала міжнародних партнерів щодо намірів РФ вчинити кричущий воєнний злочин — судилище над українськими військовополоненими, захисниками і захисницями Маріуполя. Україна звертає увагу міжнародної спільноти на ретельну та цілеспрямовану підготовку Кремля до вчинення цього злочину.

– Будь-яке судилище над військовополоненими стане грубим порушенням Статуту ООН, ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та Додаткового протоколу І, злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права, назавжди закріпить за Росією статус держави-терориста, а за росіянами — клеймо варварів, – йдеться у повідомленні МЗС.

Україна закликає міжнародних партнерів – міжнародні організації та держави – рішуче засудити незаконні дії РФ щодо українських військовополонених та вжити негайних заходів, щоби змусити Росію неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими.

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– Всі оборонці Маріуполя є комбатантами, і після затримання стороною супротивника їм надається і гарантується статус військовополонених та відповідне поводження, згідно з положеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та Додаткового протоколу І, – йдеться в заяві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

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