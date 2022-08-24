Второй раз за ночь: РФ снова попала в объект инфраструктуры в Запорожье
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Около четырех часов утра российские войска нанесли еще один удар по Запорожью.
Оккупанты атаковали инфраструктурный объект одного из районов города, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
– На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется, – отметил Анатолий Куртев.
Россияне обстреляли Запорожье и после полуночи.
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Тогда вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.
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Истоник: Анатолий Куртев