Август, 24 в 6:37

Около четырех часов утра российские войска нанесли еще один удар по Запорожью.

Оккупанты атаковали инфраструктурный объект одного из районов города, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

– На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется, – отметил Анатолий Куртев.

Россияне обстреляли Запорожье и после полуночи.

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Тогда вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Истоник: Анатолий Куртев