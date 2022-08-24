Удруге за ніч: РФ знову поцілила в об’єкт інфраструктури в Запоріжжі

Серпень, 24 в 6:37

Близько четвертої години ранку російські війська завдали ще одного удару по Запоріжжю.

Окупанти атакували інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

– На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – зазначив Анатолій Куртєв.

Росіяни обстріляли Запоріжжя й після півночі.

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Тоді ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Анатолій Куртєв