Август, 24 в 8:59

Война в Украине длится уже 182 дня. Полгода украинский народ мужественно отстаивает право на свободную жизнь на своей земле. Украинцы смогли доказать всему миру, что мы сплоченные, мужественные и непокоренные, а самое большое наше богатство – это свобода. Мы сломали захватнические планы Путина.

Почти никто из украинцев не хотел верить, что Россия способна напасть на Украину и что в XXI веке вообще возможна война в Европе. Однако 24 февраля изменило всю нашу жизнь.

И сегодня, 24 августа, мы имеем уже 182-й день невероятного сопротивления российским захватчикам. Однако цену за свою свободу украинцы платят слишком высокую.

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Факты ICTV рассказывают, что изменилось за полгода войны в Украине.

Около 04:00 24 февраля российская армия без всякого объявления нанесла ракетные удары по украинским городам и на тяжелой технике пересекла государственную границу Украины.

Российские войска ракетами массированно обстреливали ключевые объекты военной и гражданской инфраструктуры. РФ коварно и безжалостно разрушала жилые дома, церкви, школы, больницы, аэродромы, воинские части, нефтебазы.

По словам военно-политического обозревателя Информационного сопротивления Александра Коваленко, еще в середине октября было понятно, что Россия накапливает свои войска вдоль границ Украины не для какого-либо политическо-психологического давления.

Стоит отметить, что того количества, а именно 160-180 тыс. военных, было недостаточно, чтобы оккупировать большую территорию Украины. РФ должна была тогда удвоить свою группировку. Но с учетом логистики такое количество россияне собрали бы где-то в июне или даже в июле. На северный плацдарм РФ загнала 40 БТГр. Этого также мало для оккупации и удержания Киевской, Черниговской, Сумской областей.

По мнению Александра Коваленко, просчет россиян в том, что они использовали аналитику с элементами собственной пропаганды, критически недооценивали ВСУ, но слишком переоценивали собственные Вооруженные силы.

Начало войны и попытка захвата Киева

В начале войны фронт охватывал Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую, Донецкую области.

Основной целью РФ был захват центральной власти в Киеве. В столицу российские войска прорывались много раз, но безуспешно. По словам Александра Коваленко, причиной неудач оккупантов опять-таки была плохая аналитика: они критически недооценивали ВСУ и переоценивали себя.

Таким фронт оставался до начала апреля, пока ВСУ не освободили Киевскую область, затем Черниговскую и Сумскую.

Продвижение армии РФ на Юге было сложным и медленным из-за неспособности российского командования обеспечить силой и техникой свои подразделения. Например, на административных границах Николаевской области у россиян были логистические проблемы – даже через имеющиеся мосты не удавалось полностью обеспечивать потребности в боеприпасах, горюче-смазочных материалах и т. д.

Оборона Мариуполя – тяжелая страница войны

Для россиян захватить Мариуполь означало нанести сильный удар по экономике Украины, ведь город является центром экспорта зерна и стали. А еще Мариуполь защищал полк Азов, о котором российские пропагандисты постоянно лгали и называли “нацистами”, а потому победа над полком и была бы для РФ той самой “денацификацией”.

С первых дней войны оккупанты уничтожали гражданскую инфраструктуру города, создав гуманитарную катастрофу.

По словам эксперта Александра Коваленко, тяжелая оборона Мариуполя выиграла для наших Вооруженных сил время, чтобы укрепить свою оборону на других плацдармах фронта.

— Россияне на захват Мариуполя перебросили большое количество личного состава и тяжелой техники. Они обстреливали город из всего имеющегося у них вооружения, всех видов и модификаций… Оборона Мариуполя была сверхсложной, но благодаря стойкости наших воинов удалось освободить Север Украины. Нам удалось начать контрнаступление в Харьковской области. Нам удалось сдержать наступление россиян в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях… Взяв Мариуполь, российский враг не смог реализовать большое количество своих захватнических планов, — отмечает Коваленко.

Сказать, сколько мирных мариупольцев погибло из-за прицельных и преднамеренных обстрелов города, сейчас достаточно тяжело.

Освобождение Змеиного

Россия захватила Змеиный в самом начале войны. Однако ВСУ не собирались сдаваться.

14 апреля у острова ВСУ уничтожили флагман ЧФ РФ, крейсер Москва. Это сильно разозлило российское военно-политическое руководство и пропагандистов. В течение апреля-июня оккупанты на Змеином не знали покоя. ВСУ воздушными ударами уничтожали катера, тяжелую технику типа Панцирь-С1, ПЗРК ТОР, ЗРК Стрела-10 и т. д.

27 июня ВСУ нанесли 10 авиаударов по территории острова. 30 июня ОК Юг сообщило, что оккупанты двумя скоростными катерами вывезли с острова остатки своего гарнизона. А вот Минобороны РФ назвало это “жестом доброй воли”.

4 июля остров Змеиный вернулся под контроль Украины. На острове был установлен наш государственный флаг.

Для оккупантов удержать Змеиный – это означало полный контроль этой части Черного моря и даже побережья. Россияне могли там, у границ с Румынией, даже разместить ПВО большой дальности, считает военный аналитик Александр Коваленко.

Оборона Николаева

Оборона Николаева началась 24 февраля – в день вторжения. На рассвете россияне стали обстреливать Кульбакинский аэропорт и порт Очаков. Захватчикам удалось оккупировать некоторые населенные пункты Николаевской области, в частности город Снигиревка и окрестные села.

Несмотря на многочисленные обстрелы, Николаев до сих пор остается под контролем Украины.

По словам генерала Дмитрия Марченко, командовавшего обороной Николаева с начала войны, сейчас российские войска не смогут захватить город, потому что там достаточно наших сил и средств. Марченко подчеркнул, что оборона Николаева построена очень хорошо.

Ядерный терроризм России на ЗАЭС

Сейчас весь мир следит за происходящим вокруг Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной станции, которая находится в оккупации с 4 марта.

Россияне загнали на территорию немало техники и заложили кучу взрывчатки; в плену удерживают около 100 работников АЭС. Понятно, что такое поведение оккупантов сильно тревожит не только международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, но и весь мир.

Эксперты отмечают, что авария на ЗАЭС в десять раз превзойдет последствия катастрофы на ЧАЭС.

“Хлопки” в Крыму

В последние недели события в оккупированном Крыму развиваются слишком горячо. Так, 9 августа прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке. По информации из разных источников, тогда были уничтожены от 8 до 24 единиц российской авиатехники, в том числе истребители и разведчики.

В Forbes подсчитали, что перед взрывами на аэродроме стояла авиатехника общей стоимостью $650 млн – $850 млн.

“Хлопки” в Крыму не прекращаются, а западные аналитики считают, что российскому командованию придется оттягивать с фронта подразделения и перебрасывать их на полуостров.

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Украинцы как монолит

В комментарии Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что эта война ясно показала сплоченность нашего народа перед лицом врага.

– Украинское общество консолидировалось и объединилось ради того, чтобы победить в этой войне. Кто-то воюет с оружием в руках, кто-то волонтерит, кто-то поддерживает экономику. Мы работаем как один, — подчеркнул Мусиенко.

Кроме того, украинцы показали, что всегда готовы прийти друг другу на помощь. Это видно по тому, как относятся к вынужденным переселенцам.

Что касается Вооруженных сил, то, по словам эксперта, наша оборона лишь укрепляется.

— Несмотря на все пессимистические прогнозы, что Киев россияне возьмут за несколько дней, этого не произошло. Работает политическое и военное командование Украины. Постепенно, шаг за шагом, украинские силы обороны перехватывают инициативу в боях. Смело можно говорить, что ВСУ растут и сильнеют, а российская армия наоборот – слабеет, – заметил Александр Мусиенко.

Однако руководитель Центра военно-правовых исследований не берется прогнозировать, сколько еще будет продолжаться война.

По его словам, по такому характеру войны, которую сейчас ведет Россия, а это 60-70 тыс. артобстрелов в сутки, их запаса боеприпасов хватит от четырех до шести месяцев. А уже после россияне должны наращивать военную промышленность, а она у них не работает на полную мощность из-за санкций.

– Поэтому такой интенсивности война вряд ли сможет длиться год, – подытожил Александр Мусиенко.

Главный редактор StopFake Евгений Федченко, специализирующийся на российской дезинформации, отметил, что за последние полгода Украине удалось укрепить свои позиции в информационном противостоянии российскому агрессору.

— Для многих на Западе стало наконец окончательно очевидно, что все, что до этого рассказывала Россия, является тщательно сконструированной ложью. России так и не удалось никого убедить в том, что ее нападение на Украину является чем-то оправданным, — отмечает эксперт.

По его словам, за последние годы украинцы приложили немало усилий, чтобы развенчать основные нарративы российской дезинформации. Украина укрепляется, поскольку вполне понятно, за что мы боремся. На кону – не только будущее Украины, но и мировой демократии, отметил Евгений Федченко.

А еще, несмотря на масштабную войну, украинцы будут праздновать День Независимости, ведь это важная страница нашей государственности.

И напоследок…

С началом полномасштабной войны произошла определенная революция в сознании украинцев – мы увидели, какими сплоченными можем быть против гораздо более сильного врага. Мы увидели поддержку Запада, и речь не только о правительствах тех стран, но и об искренней помощи наших соседей.

А еще Европа увидела, какой на самом деле является Россия и что строить отношения с таким государством, которое видит и слышит только себя – просто бесполезно. К тому же дипломатию Россия не признает, она понимает только язык силы.