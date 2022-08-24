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Факты / Украина / Общество

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости трогательным видео

Валентина Летяк, редактор ленты
Привітання з Днем Незалежності
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательное семиминутное видео с маленькой девочкой в поздравлении ко Дню Независимости.

Сквозь боль и потери эта девочка, символизирующая Украину, уверенно идет к победе. Она в сердце каждого украинца, который сегодня борется за свою свободу и независимость.

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В самом поздравлении ко Дню Независимости Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым и Донбасс, каким бы ни был этот путь.

По его словам, для каждого украинца конец войны означает не просто мир, а победу над государством-террористом.

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