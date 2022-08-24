Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости трогательным видео

Август, 24 в 11:03

Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательное семиминутное видео с маленькой девочкой в поздравлении ко Дню Независимости.

Сквозь боль и потери эта девочка, символизирующая Украину, уверенно идет к победе. Она в сердце каждого украинца, который сегодня борется за свою свободу и независимость.

Сейчас смотрят

В самом поздравлении ко Дню Независимости Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым и Донбасс, каким бы ни был этот путь.

По его словам, для каждого украинца конец войны означает не просто мир, а победу над государством-террористом.