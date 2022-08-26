Август, 25 в 21:50

На серии спутниковых снимков, сделанных американской компанией Planet Labs и Европейским космическим агентством, видны огонь и белый дым возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает телеканал CNN.

На трех спутниковых снимках, сделанных 24 августа в 10:39, 11:30 и 11:35 по местному времени, видно огонь и дым, поднимающийся в северной части комплекса станции.

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Компания Энергоатом заявила, что атомная электростанция, захваченная российскими войсками, сегодня впервые в своей истории была полностью отключена от электросети.

Комплекс был отключен из-за пожаров на близлежащих золоотвалах, в результате чего последняя оставшаяся линия электропередач, соединяющая энергосистему Украины, дважды отключалась.

Ранее послы и руководители дипломатических миссий Большой семерки G7 согласились с тем, что Россия должна немедленно вывести своих солдат и технику из Запорожской АЭС и Энергодара. Таким образом, РФ должна вернуть Украине полный контроль над станцией.

Президент государственного предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что Россия разработала детальный план отключения ЗАЭС от сети Украины, рискуя катастрофическим выходом из строя систем охлаждения.

Фото: European Space Agency