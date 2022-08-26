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Факты / Украина

Опубликованы спутниковые снимки пожара и дыма вокруг Запорожской АЭС

Марта Бондаренко, редактор ленты
Опубликованы спутниковые снимки пожара и дыма вокруг Запорожской АЭС

На серии спутниковых снимков, сделанных американской компанией Planet Labs и Европейским космическим агентством, видны огонь и белый дым возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает телеканал CNN.

На трех спутниковых снимках, сделанных 24 августа в 10:39, 11:30 и 11:35 по местному времени, видно огонь и дым, поднимающийся в северной части комплекса станции.

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Компания Энергоатом заявила, что атомная электростанция, захваченная российскими войсками, сегодня впервые в своей истории была полностью отключена от электросети.

Planet Labs

Planet Labs

Комплекс был отключен из-за пожаров на близлежащих золоотвалах, в результате чего последняя оставшаяся линия электропередач, соединяющая энергосистему Украины, дважды отключалась.

Ранее послы и руководители дипломатических миссий Большой семерки G7 согласились с тем, что Россия должна немедленно вывести своих солдат и технику из Запорожской АЭС и Энергодара. Таким образом, РФ должна вернуть Украине полный контроль над станцией.

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Президент государственного предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что Россия разработала детальный план отключения ЗАЭС от сети Украины, рискуя катастрофическим выходом из строя систем охлаждения.

Фото: European Space Agency

Источник: CNN
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