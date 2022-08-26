Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Опубліковано супутникові знімки пожежі та диму навколо Запорізької АЕС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Опубліковано супутникові знімки пожежі та диму навколо Запорізької АЕС

На серії супутникових знімків, зроблених американською компанією Planet Labs та Європейським космічним агентством, видно вогонь та білий дим біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

На трьох супутникових знімках, зроблених 24 серпня о 10:39, 11:30 та 11:35 за місцевим часом, видно вогонь та дим, що підіймається у північній частині комплексу станції.

Зараз дивляться

Компанія Енергоатом заявила, що атомна електростанція, захоплена російськими військами, сьогодні вперше у своїй історії була повністю відключена від електромережі.

Planet Labs

Комплекс був відключений через пожежі на довколишніх золовідвалах, внаслідок чого остання лінія електропередач, що з’єднує енергосистему України, двічі відключалася.

Раніше посли та керівники дипломатичних місій Великої сімки G7 погодилися з тим, що Росія має негайно вивести своїх солдатів та техніку із Запорізької АЕС та з міста Енергодар. Таким чином РФ має повернути Україні повний контроль над станцією.

Читайте
Ситуація на ЗАЕС: мер Енергодара повідомив про рівень радіаційного фону у місті

Президент НАЕК Енергоатом Петро Котін заявив, що Росія розробила детальний план відключення ЗАЕС від енергомережі України, ризикуючи катастрофічним виходом із ладу систем охолодження.

Фото: European Space Agency

Джерело: CNN
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка