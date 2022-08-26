Серпень, 25 в 21:50

На серії супутникових знімків, зроблених американською компанією Planet Labs та Європейським космічним агентством, видно вогонь та білий дим біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

На трьох супутникових знімках, зроблених 24 серпня о 10:39, 11:30 та 11:35 за місцевим часом, видно вогонь та дим, що підіймається у північній частині комплексу станції.

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Компанія Енергоатом заявила, що атомна електростанція, захоплена російськими військами, сьогодні вперше у своїй історії була повністю відключена від електромережі.

Комплекс був відключений через пожежі на довколишніх золовідвалах, внаслідок чого остання лінія електропередач, що з’єднує енергосистему України, двічі відключалася.

Раніше посли та керівники дипломатичних місій Великої сімки G7 погодилися з тим, що Росія має негайно вивести своїх солдатів та техніку із Запорізької АЕС та з міста Енергодар. Таким чином РФ має повернути Україні повний контроль над станцією.

Президент НАЕК Енергоатом Петро Котін заявив, що Росія розробила детальний план відключення ЗАЕС від енергомережі України, ризикуючи катастрофічним виходом із ладу систем охолодження.

Фото: European Space Agency