Август, 25 в 18:05

По состоянию на 14:30 25 августа радиационный фон в Энергодаре соответствует естественным показателям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

— К сведению энергодарцев. По состоянию на 14:30 радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что соответствует естественному. Просим без отдельных рекомендаций не употреблять препарат йодида калия — в этом сейчас нет нужды! – написал он.

Напомним, перед этим Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что на Запорожской атомной электростанции произошло обесточивание из-за отключения воздушной линии ВЛ-750 кВ Днепровская.

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После обесточивания отключился энергоблок №5 ОП Запорожская, что привело к срабатыванию аварийной защиты на станции. В то же время энергоблок №6 ЗАЭС был переведен на питание собственных нужд.

Впоследствии, в 12:29, после восстановления работоспособности воздушной линии ВЛ-750 кВ Днепровский энергоблок №6 был подключен к сети, но уже в 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ Днепровская. Это также спровоцировало отключение энергоблока №6 от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.

Ранее The Guardian со ссылкой на президента НАЭК Энергоатом писала, что у России есть детальный план по отключению Запорожской АЭС от украинской сети.

Источники: Дмитрий Орлов, Державна інспекція ядерного регулювання України