Август, 25 в 10:06

Россия разработала детальный план отключения временно оккупированной Запорожской атомной станции от сети Украины, рискуя катастрофическим выходом из строя систем охлаждения.

Об этом сообщил президент государственного предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин в интервью The Guardian.

– Они представили рабочим АЭС план, а уже они передали его нам. Предпосылкой этого плана было серьезное повреждение всех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской системой, – сказал он.

Котин опасается, что российские военные сейчас атакуют эти связи, чтобы воплотить этот сценарий в реальность.

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По его словам, электрические связи станции уже находятся в критической ситуации: три из четырех основных линий, соединяющих ее с украинской сетью, были оборваны во время войны, а также две из трех резервных линий, соединяющих ее с традиционной электростанцией, тоже не работают.

Российский план полностью отключить станцию повысит риск катастрофического сбоя, оставив ее зависимой от единственного источника электроэнергии для охлаждения реакторов.

– Вы не можете сразу переключиться с одной системы на другую. Нужно выключить все с одной стороны, а затем начать переключаться с другой стороны, – добавил он.

При переходе между сетевыми системами электростанция будет зависеть только от резервного дизельного генератора, без дополнительных опций, если он не выйдет. Уже через 90 минут без электроэнергии реакторы достигают опасной температуры.

— При отключении станция не будет подключена к источнику питания, и это является причиной опасности. Если не обеспечить охлаждение в течение полутора часов, то у вас уже будет таяние, – сказал Котин.

Отметим, что 24 августа послы стран G7 призвали РФ немедленно прекратить все военные действия и вывести своих военных и технику из ЗАЭС и Энергодара, а также вернуть Украине полный контроль над станцией.