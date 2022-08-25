РФ должна вывести военных и технику из Запорожской АЭС — послы G7

Август, 24 в 21:22

Послы и руководители дипломатических миссий Большой семерки G7 согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить все военные действия и вывести своих солдат и технику с захваченной Запорожской АЭС, а также из Энергодара. Таким образом РФ должна вернуть Украине полный контроль над станцией.

Об этом послы заявили во время встречи с президентом госпредприятия НАЭК Энергоатом Петром Котиным и вице-президентом компании Хартмутом Якобом в посольстве Германии в Украине.

— РФ угрожает ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира, угрожая возможными разрушениями и взрывом оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас Россия превратила ЗАЭС в свою военную базу и использует ее в военных целях, разместив тяжелую технику и взрывчатку непосредственно в турбинных залах атомной станции, – говорит Котин.

Глава Энергоатома также рассказал о чрезвычайно тяжелых условиях труда персонала ЗАЭС, постоянных издевательствах и давлении на него. Котин также отметил, что от систематических обстрелов оккупантами Энергодара и площадки ЗАЭС гибнут люди, получают ранения, разрушается инфраструктура города и станции.

Сейчас смотрят

Источник: Энергоатом