12 выстрелов в спину: военного РФ подозревают в убийстве мирных жителей в Мрие на Киевщине

Август, 26 в 12:41

Правоохранители установили личность еще одного российского военного, подозреваемого в убийстве двух мирных жителей возле села Мрия Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как уточняется, убийство произошло во время оккупации части Киевщины.

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Бучанская окружная прокуратура сообщила оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 УК Украины).

Так, в марте 2022 года пятеро военнослужащих России на автомобиле с буквой V и надписью Танковый спецназ RUS приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

Сообщается, что к российским оккупантам вышли двое гражданских безоружных украинцев – владелец и охранник предприятия. Агрессоры убедились в том, что это мирные люди, которые не представляют для них никакой угрозы, после чего разрешили им уйти.

– Однако как только потерпевшие отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия им в спину. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались, – сказано в сообщении.

После совершенного убийства рашисты обокрали предприятие и уехали, загрузив награбленное в автомобиль.

Их преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.