12 выстрелов в спину: военного РФ подозревают в убийстве мирных жителей в Мрие на Киевщине
Правоохранители установили личность еще одного российского военного, подозреваемого в убийстве двух мирных жителей возле села Мрия Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Как уточняется, убийство произошло во время оккупации части Киевщины.
Бучанская окружная прокуратура сообщила оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 УК Украины).
Так, в марте 2022 года пятеро военнослужащих России на автомобиле с буквой V и надписью Танковый спецназ RUS приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.
Сообщается, что к российским оккупантам вышли двое гражданских безоружных украинцев – владелец и охранник предприятия. Агрессоры убедились в том, что это мирные люди, которые не представляют для них никакой угрозы, после чего разрешили им уйти.
– Однако как только потерпевшие отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия им в спину. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались, – сказано в сообщении.
После совершенного убийства рашисты обокрали предприятие и уехали, загрузив награбленное в автомобиль.
Их преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.