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Факти / Надзвичайні події

12 пострілів у спину: військового РФ підозрюють у вбивстві мирних жителів у Мрії на Київщині

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російські військові в Криму
Фото: Dreamstime

Правоохоронці встановили особу ще одного російського військового, підозрюваного у вбивстві двох мирних мешканців біля села Мрія Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як уточнюється, вбивство сталося під час окупації частини Київщини.

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Бучанська окружна прокуратура повідомила окупантові про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов’язаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України).

Так, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців Росії на автомобілі з літерою V та написом Танковий спецназ RUS приїхали на підприємство поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

Повідомляється, що до російських окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних українців – власник та охоронець підприємства. Агресори переконалися, що це мирні люди, які не становлять для них жодної загрози, після чого дозволили їм піти.

– Однак щойно потерпілі відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї їм у спину. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли, – йдеться у повідомленні.

Після вчинення вбивства рашисти обікрали підприємство і поїхали, завантаживши награбоване в автомобіль.

Їхній злочин було зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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