12 пострілів у спину: військового РФ підозрюють у вбивстві мирних жителів у Мрії на Київщині

Серпень, 26 в 12:41

Правоохоронці встановили особу ще одного російського військового, підозрюваного у вбивстві двох мирних мешканців біля села Мрія Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як уточнюється, вбивство сталося під час окупації частини Київщини.

Зараз дивляться

Бучанська окружна прокуратура повідомила окупантові про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов’язаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України).

Так, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців Росії на автомобілі з літерою V та написом Танковий спецназ RUS приїхали на підприємство поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

Повідомляється, що до російських окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних українців – власник та охоронець підприємства. Агресори переконалися, що це мирні люди, які не становлять для них жодної загрози, після чого дозволили їм піти.

– Однак щойно потерпілі відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї їм у спину. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли, – йдеться у повідомленні.

Після вчинення вбивства рашисти обікрали підприємство і поїхали, завантаживши награбоване в автомобіль.

Їхній злочин було зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.