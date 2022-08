Российские войска развернули на временно оккупированных территориях Востока Украины, в частности в Донецкой области, по меньшей мере, 21 фильтрационный лагерь. Об этом свидетельствуют данные исследователей Йельского университета. В Соединенных Штатах уже призвали РФ прекратить “фильтрацию” и насильственную депортацию украинцев.

Доклад был подготовлен лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета. Отчет обнародован на сайте американской неправительственной организации Conflict Observatory, действующей при поддержке Госдепартамента США, которая анализирует и публикует доказательства военных преступлений РФ в Украине.

О чем идет речь в докладе и как на него отреагировали в США – далее в материале.

Используя данные из открытых источников, фото- и видеоматериалы, спутниковые снимки, исследователи определили местоположение 21 фильтрационного лагеря. Существование каждого из них было подтверждено по меньшей мере из пяти независимых источников.

Авторы исследования также общались с людьми, прошедшими через фильтрационные лагеря. В конце концов, исследователи создали карту объектов, которые используются для так называемой фильтрации.

Под “фильтрацией” подразумевается созданная РФ и ее марионетками на Донбассе многоэтапная система регистрации, допроса и в некоторых случаях бессрочного задержания людей на оккупированных территориях, начиная с марта 2022 года.

Большинство из обнаруженных фильтрационных лагерей находятся в Донецкой области: в Донецке (сразу четыре лагеря), Безымянном, Бугасе, Докучаевске, Никольском, Мангуше, Казацком, Енакиево, Новоазовске, Старобешево, Макеевке, Еленовке. В последней находится так называемая колония, где оккупанты содержат украинских военнопленных.

Кроме того, в отчете упомянута Васильевка (Запорожская область), через которую украинцы выезжают на неоккупированные территории.

Все обнаруженные объекты исследователи разделили на четыре ключевые категории:

• пункты регистрации;

• лагеря и другие места содержания людей, ожидающих регистрации;

• следственные изоляторы, где рашисты осуществляют допросы;

• тюрьмы, являющиеся местом длительного содержания под стражей.

Отмечается, что один объект может использоваться для нескольких целей. Назначение того или иного объекта со временем может меняться.

Авторы доклада отмечают, что украинцы содержатся в фильтрационных лагерях в условиях антисанитарии, нехватки пищи и воды.

В отчете также упоминаются объекты, вероятно, являющиеся могилами украинских военнопленных, убитых оккупантами во время теракта в колонии возле Еленовки (Донецкая область). Тогда, по предварительным данным, погибло более 50 украинских воинов.

Первые вероятные могилы появились между 26 марта и 11 апреля. Еще одна локация, похожая на место массового захоронения, появилась между 17 июля и 27 июля. А в ночь на 29 июля в колонии произошел теракт.

Оба участка земли, где, вероятно, вырыты могилы, расположены вблизи казарм, где враг содержит украинских военнопленных. Ранее схожие данные публиковали и другие расследователи.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.

The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022