Август, 26 в 14:59

Российские войска развернули на временно оккупированных территориях Востока Украины, в частности в Донецкой области, по меньшей мере, 21 фильтрационный лагерь. Об этом свидетельствуют данные исследователей Йельского университета. В Соединенных Штатах уже призвали РФ прекратить “фильтрацию” и насильственную депортацию украинцев.

Доклад был подготовлен лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета. Отчет обнародован на сайте американской неправительственной организации Conflict Observatory, действующей при поддержке Госдепартамента США, которая анализирует и публикует доказательства военных преступлений РФ в Украине.

О чем идет речь в докладе и как на него отреагировали в США – далее в материале.

Сейчас смотрят

21 фильтрационный лагерь для украинцев

Используя данные из открытых источников, фото- и видеоматериалы, спутниковые снимки, исследователи определили местоположение 21 фильтрационного лагеря. Существование каждого из них было подтверждено по меньшей мере из пяти независимых источников.

Авторы исследования также общались с людьми, прошедшими через фильтрационные лагеря. В конце концов, исследователи создали карту объектов, которые используются для так называемой фильтрации.

Под “фильтрацией” подразумевается созданная РФ и ее марионетками на Донбассе многоэтапная система регистрации, допроса и в некоторых случаях бессрочного задержания людей на оккупированных территориях, начиная с марта 2022 года.

Большинство из обнаруженных фильтрационных лагерей находятся в Донецкой области: в Донецке (сразу четыре лагеря), Безымянном, Бугасе, Докучаевске, Никольском, Мангуше, Казацком, Енакиево, Новоазовске, Старобешево, Макеевке, Еленовке. В последней находится так называемая колония, где оккупанты содержат украинских военнопленных.

Кроме того, в отчете упомянута Васильевка (Запорожская область), через которую украинцы выезжают на неоккупированные территории.

Все обнаруженные объекты исследователи разделили на четыре ключевые категории:

• пункты регистрации;

• лагеря и другие места содержания людей, ожидающих регистрации;

• следственные изоляторы, где рашисты осуществляют допросы;

• тюрьмы, являющиеся местом длительного содержания под стражей.

Отмечается, что один объект может использоваться для нескольких целей. Назначение того или иного объекта со временем может меняться.

Авторы доклада отмечают, что украинцы содержатся в фильтрационных лагерях в условиях антисанитарии, нехватки пищи и воды.

– Задержание гражданских лиц без связи с внешним миром – это больше, чем нарушение международного гуманитарного права. Условия содержания под стражей, задокументированные в данном отчете, предположительно включают антисанитарию, нехватку пищи и воды, сложные условия и пытки, — подчеркнул Каве Гошнуд, один из авторов исследования.

Колония в Еленовке

В отчете также упоминаются объекты, вероятно, являющиеся могилами украинских военнопленных, убитых оккупантами во время теракта в колонии возле Еленовки (Донецкая область). Тогда, по предварительным данным, погибло более 50 украинских воинов.

Речь идет о бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Исследователи на основании спутниковых снимков информируют, что возле нее были обнаружены два земельных участка, похожие на места массовых захоронений. Один из тех, кому удалось вырваться из колонии, сообщил, что его сокамерник заставлял копать там могилы.

Первые вероятные могилы появились между 26 марта и 11 апреля. Еще одна локация, похожая на место массового захоронения, появилась между 17 июля и 27 июля. А в ночь на 29 июля в колонии произошел теракт.

Оба участка земли, где, вероятно, вырыты могилы, расположены вблизи казарм, где враг содержит украинских военнопленных. Ранее схожие данные публиковали и другие расследователи.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall. The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Исследователи уточнили, что в колонии возле Еленовки оккупанты содержат две группы людей: защитников Мариуполя и гражданских людей, не прошедших фильтрацию (например, волонтеров, организовавших эвакуацию из окруженного города).

Люди, которые смогли вырваться из фильтрационных лагерей РФ, рассказывают о негуманном, жестоком отношении оккупантов, пытках с использованием электрошока, избиениях, переполненных камерах, ограниченном доступе к чистой воде, нормальной пище, гигиеническим средствам, изоляции, отказе в медицинской помощи, принудительном труде.

В связи с этим авторы исследования призывают обеспечить доступ независимых наблюдателей ООН к указанным объектам.

Реакция Госдепа США

В Государственном департаменте США, комментируя доклад, напомнили, что незаконное перемещение и депортация людей является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения. Такие действия – это военное преступление.

– Мы вновь призываем РФ немедленно прекратить свои фильтрационные операции и принудительную депортацию, а также предоставить сторонним независимым наблюдателям доступ к определенным объектам и местам принудительной депортации в пределах подконтрольных России территорий Украины и внутри самой РФ, — подчеркивается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что обнародованный на сайте Conflict Observatory отчет дополняет другие доказательства жестокой “фильтрации”, организованной оккупантами в отношении украинцев.

В Госдепе проинформировали, что США выделят организации Conflict Observatory дополнительные $9 млн, поскольку подобные исследования закладывают основу для будущих гражданских и уголовных процессов в отношении преступлений РФ.

– Президент Путин и его правительство не смогут безнаказанно участвовать в этих постоянных злоупотреблениях. Подотчетность обязательна, и Соединенные Штаты и наши партнеры не будут молчать. Народ Украины заслуживает справедливости, и Соединенные Штаты будут едины с ним столько, сколько будет необходимо, — добавили в ведомстве.

Источник: Госдеп США, Conflict Observatory

Фото: Conflict Observatory