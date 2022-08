Російські війська розгорнули на тимчасово окупованих територіях Сходу України, зокрема в Донецькій області, щонайменше 21 фільтраційний табір. Про це свідчать дані дослідників Єльського університету. В Сполучених Штатах вже закликали РФ припинити “фільтрацію” та насильницьку депортацію українців.

Доповідь підготувала лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету. Звіт оприлюднено на сайті американської неурядової організації Conflict Observatory, яка діє за підтримки Держдепартаменту США, аналізує та публікує докази воєнних злочинів РФ в Україні.

Про що йдеться в доповіді та як на неї відреагували в США – далі в матеріалі.

Використовуючи дані з відкритих джерел, фото- та відеоматеріали, супутникові знімки, дослідники визначили місця розташування 21 фільтраційного табору. Існування кожного з них було підтверджено щонайменше з п’яти незалежних джерел.

Автори дослідження також спілкувалися з людьми, які пройшли через фільтраційні табори. Зрештою дослідники створили мапу об’єктів, які використовуються для так званої фільтрації.

Під “фільтрацією” мається на увазі створена РФ та її маріонетками на Донбасі багатоетапна система реєстрації, допиту та в деяких випадках безстрокового затримання людей на окупованих територіях, починаючи з березня 2022 року.

Більшість із виявлених фільтраційних таборів розташовані в Донецькій області: в Донецьку (одразу чотири табори), Безіменному, Бугасі, Докучаєвську, Нікольському, Мангуші, Козацькому, Єнакієвому, Новоазовську, Старобешевому, Макїівці, Оленівці. В останній розташована так звана колонія, де окупанти утримують українських військовополонених.

Крім того, в звіті згадано Василівку (Запорізька область), через яку українці виїжджають на неокуповані території.

Усі виявлені об’єкти дослідники розділили на чотири ключові категорії:

• пункти реєстрації;

• табори та інші місця утримання людей, які чекають на реєстрацію;

• слідчі ізолятори, де рашисти здійснюють допити;

• в’язниці, які є місцем тривалого утримання під вартою.

Зазначається, що один об’єкт може використовуватися одразу для кількох цілей. Призначення того чи іншого об’єкта з часом може змінюватися.

Автори доповіді зазначають, що українців утримують у фільтраційних таборах в умовах антисанітарії, нестачі їжі та води.

У звіті також згадуються об’єкти, які, ймовірно, є могилами українських військовополонених, убитих окупантами під час теракту в колонії біля Оленівки (Донецька область). Тоді, за попередніми даними, загинули понад 50 українських воїнів.

Перші ймовірні могили зʼявилися приблизно між 26 березня та 11 квітня. Ще одна локація, схожа на місце масового поховання, з’явилася між 17 липня та 27 липня. А в ніч на 29 липня в колонії стався теракт.

Обидві ділянки землі, де, ймовірно, викопані могили, розташовані поблизу казарм, де ворог утримує українських військовополонених. Раніше схожі дані публікували й інші розслідувачі.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.

The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022