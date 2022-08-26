Серпень, 26 в 14:59

Російські війська розгорнули на тимчасово окупованих територіях Сходу України, зокрема в Донецькій області, щонайменше 21 фільтраційний табір. Про це свідчать дані дослідників Єльського університету. В Сполучених Штатах вже закликали РФ припинити “фільтрацію” та насильницьку депортацію українців.

Доповідь підготувала лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету. Звіт оприлюднено на сайті американської неурядової організації Conflict Observatory, яка діє за підтримки Держдепартаменту США, аналізує та публікує докази воєнних злочинів РФ в Україні.

Про що йдеться в доповіді та як на неї відреагували в США – далі в матеріалі.

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21 фільтраційний табір для українців

Використовуючи дані з відкритих джерел, фото- та відеоматеріали, супутникові знімки, дослідники визначили місця розташування 21 фільтраційного табору. Існування кожного з них було підтверджено щонайменше з п’яти незалежних джерел.

Автори дослідження також спілкувалися з людьми, які пройшли через фільтраційні табори. Зрештою дослідники створили мапу об’єктів, які використовуються для так званої фільтрації.

Під “фільтрацією” мається на увазі створена РФ та її маріонетками на Донбасі багатоетапна система реєстрації, допиту та в деяких випадках безстрокового затримання людей на окупованих територіях, починаючи з березня 2022 року.

Більшість із виявлених фільтраційних таборів розташовані в Донецькій області: в Донецьку (одразу чотири табори), Безіменному, Бугасі, Докучаєвську, Нікольському, Мангуші, Козацькому, Єнакієвому, Новоазовську, Старобешевому, Макїівці, Оленівці. В останній розташована так звана колонія, де окупанти утримують українських військовополонених.

Крім того, в звіті згадано Василівку (Запорізька область), через яку українці виїжджають на неокуповані території.

Усі виявлені об’єкти дослідники розділили на чотири ключові категорії:

• пункти реєстрації;

• табори та інші місця утримання людей, які чекають на реєстрацію;

• слідчі ізолятори, де рашисти здійснюють допити;

• в’язниці, які є місцем тривалого утримання під вартою.

Зазначається, що один об’єкт може використовуватися одразу для кількох цілей. Призначення того чи іншого об’єкта з часом може змінюватися.

Автори доповіді зазначають, що українців утримують у фільтраційних таборах в умовах антисанітарії, нестачі їжі та води.

– Затримання цивільних осіб без зв’язку із зовнішнім світом – це більше, ніж порушення міжнародного гуманітарного права. Умови утримання під вартою, задокументовані в цьому звіті, ймовірно, включають антисанітарію, нестачу їжі та води, скрутні умови та тортури, – наголосив Каве Гошнуд, один із авторів дослідження.

Колонія в Оленівці

У звіті також згадуються об’єкти, які, ймовірно, є могилами українських військовополонених, убитих окупантами під час теракту в колонії біля Оленівки (Донецька область). Тоді, за попередніми даними, загинули понад 50 українських воїнів.

Йдеться про колишню Волноваську виправну колонію № 120. Дослідники на підставі супутникових знімків інформують, що біля неї були виявлені дві земельні ділянки, схожі на місця масових поховань. Один із тих, кому вдалося вирватися з колонії, повідомив, що його співкамерника змушували копати там могили.

Перші ймовірні могили зʼявилися приблизно між 26 березня та 11 квітня. Ще одна локація, схожа на місце масового поховання, з’явилася між 17 липня та 27 липня. А в ніч на 29 липня в колонії стався теракт.

Обидві ділянки землі, де, ймовірно, викопані могили, розташовані поблизу казарм, де ворог утримує українських військовополонених. Раніше схожі дані публікували й інші розслідувачі.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall. The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Дослідники уточнили, що в колонії біля Оленівки окупанти утримують дві групи людей: захисників Маріуполя та цивільних людей, котрі не пройшли фільтрацію (наприклад, волонтерів, котрі організовували евакуацію з оточеного міста).

Люди, які змогли вирватися з фільтраційних таборів РФ, розповідають про негуманне, жорстоке ставлення окупантів, тортури з використанням електрошоку, побиття, переповнені камери, обмежений доступ до чистої води, нормальної їжі, гігієнічних засобів, ізоляцію, відмову в медичній допомозі, примусову працю.

У зв’язку з цим автори дослідження закликають забезпечити доступ незалежних спостерігачів ООН до зазначених об’єктів.

Реакція Держдепу США

У Державному департаменті США, коментуючи доповідь, нагадали, що незаконне переміщення та депортація людей є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Такі дії – це воєнний злочин.

– Ми знову закликаємо РФ негайно припинити свої фільтраційні операції та примусову депортацію, а також надати стороннім незалежним спостерігачам доступ до визначених об’єктів і місць примусової депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої РФ, – наголошується в заяві.

У відомстві уточнили, що оприлюднений на сайті Conflict Observatory звіт доповнює інші докази жорстокої “фільтрації”, яку організували окупанти щодо українців.

У Держдепі поінформували, що США виділять організації Conflict Observatory додаткові $9 млн, оскільки подібні дослідження закладають основу для майбутніх цивільних та кримінальних процесів щодо злочинів РФ.

– Президент Путін і його уряд не зможуть безкарно брати участь у цих постійних зловживаннях. Підзвітність є обов’язковою, і Сполучені Штати та наші партнери не будуть мовчати. Народ України заслуговує на справедливість, і Сполучені Штати будуть єдині з ним стільки, скільки буде необхідно, – додали у відомстві.

Джерело: Держдеп США, Conflict Observatory

Фото: Conflict Observatory