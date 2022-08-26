В Крыму морги и больницы переполнены российскими захватчиками – Ташева
Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что морги и больницы в Крыму переполнены российскими захватчиками, поскольку убитых и раненых на юге Украины военных РФ свозят на временно оккупированный полуостров.
Об этом она рассказала в интервью АрмияInform.
– Всех раненых и мертвых оккупантов с юга Украины везут на территорию Крыма. Заполнены морги, заполнены больницы, – сказала Ташева.
Она отметила, что в Джанкое в настоящее время гражданских пускают в больницы лишь изредка, а вся гражданская медицинская инфраструктура в Севастополе, Армянске, Симферополе и том же Джанкое используется для обслуживания армии РФ.
Представительница рассказала, что местное население возмущено тем, что срочников заставляют воевать, несмотря на обещания, что их не будут отправлять на фронт.
Так, с ними подписывают контракты по принуждению или вообще оформляют контракт “задним числом”, уже после гибели срочника.
В частности, это произошло с моряками потопленного украинскими военными крейсера Москва. Среди его экипажа, по словам Ташевой, были и крымчане, часть из которых – срочники.
Фото: Тамила Ташева
Источник: Армия Inform