Август, 26 в 17:50

Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что морги и больницы в Крыму переполнены российскими захватчиками, поскольку убитых и раненых на юге Украины военных РФ свозят на временно оккупированный полуостров.

Об этом она рассказала в интервью АрмияInform.

– Всех раненых и мертвых оккупантов с юга Украины везут на территорию Крыма. Заполнены морги, заполнены больницы, – сказала Ташева.

Она отметила, что в Джанкое в настоящее время гражданских пускают в больницы лишь изредка, а вся гражданская медицинская инфраструктура в Севастополе, Армянске, Симферополе и том же Джанкое используется для обслуживания армии РФ.

Сейчас смотрят

Представительница рассказала, что местное население возмущено тем, что срочников заставляют воевать, несмотря на обещания, что их не будут отправлять на фронт.

Так, с ними подписывают контракты по принуждению или вообще оформляют контракт “задним числом”, уже после гибели срочника.

В частности, это произошло с моряками потопленного украинскими военными крейсера Москва. Среди его экипажа, по словам Ташевой, были и крымчане, часть из которых – срочники.

Фото: Тамила Ташева

Источник: Армия Inform