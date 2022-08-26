У Криму морги та лікарні переповнені російськими загарбниками – Ташева
Постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що морги та лікарні в Криму переповнені російськими загарбниками, оскільки вбитих та поранених на півдні України військових РФ звозять на тимчасово окупований півострів.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Армія Inform.
– Усіх поранених та мертвих окупантів із півдня України везуть на територію Криму. Заповнені морги, заповнені лікарні, – сказала Ташева.
Вона зазначила, що в Джанкої наразі цивільних пускають до лікарень лише зрідка, а вся громадська медична інфраструктура в Севастополі, Армянську, Сімферополі та у тому ж Джанкої використовується для обслуговування армії РФ.
Представниця розповіла, що місцеве населення обурене тим, що строковиків змушують воювати, попри обіцянки, що їх не відправлятимуть на фронт.
Так, з ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють контракт “заднім числом”, після загибелі строковика.
Зокрема, це сталося з моряками потопленого українськими військовими крейсера Москва. Серед його екіпажу, за словами Ташевої, були й кримчани, частина з яких – строковики.
Фото: Таміла Ташева
Джерело: Армія Inform