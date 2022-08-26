Удары ВСУ по Антоновскому мосту и остановка работы ЗАЭС: что происходит на 184-й день войны (онлайн)

ВСУ в очередной раз попали по Антоновскому мосту. А также ударили по Каховскому мосту и местам сосредоточения войск РФ в Бериславском районе.

Из-за остановки Запорожской АЭС жители Херсона остались без света и воды.

После инцидента на ЗАЭС миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить атомную электростанцию ​​до 5 сентября. Среди членов миссии будут специалисты по безопасности, которые обычно не привлекаются к таким визитам.

В поселке Приазовское Мелитопольского района взорвали штаб российских оккупантов. Там россияне готовились к псевдореферендуму и выдавали украинцам российские паспорта.

В поселке Чаплино на Днепропетровщине завершили спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое — дети.