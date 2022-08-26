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Факты / Украина

Жительница Почаева заплатила “экстрасенсу” за советы по телефону 1,3 млн грн

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Жительница Почаева заплатила “экстрасенсу” за советы по телефону 1,3 млн грн
Фото: Pixabay

Желая улучшения семейного благополучия и личного счастья, женщина вынесла из дома все, что на протяжении многих лет экономили и откладывали ее родственники.

К сотрудникам Кременецкого отдела полиции обратилась жительница Почаева и ее родственники. По ее словам, в одной из социальных сетей она увидела объявление о том, что люди с удивительными способностями помогут справиться со всеми жизненными проблемами. Позвонив по указанному номеру, женщина получила контакты вроде бы экстрасенса. С ним разговоры, как ее уже предупредили, были платными.

Распечатки по оплате счетов свидетельствуют, что двадцатиминутные разговоры стоили по 30-60 тыс. грн, как сообщили в полиции. Теперь женщина не понимает, как могла тратить такие деньги.

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По словам родственников, экстрасенсорные услуги, о которых они не знали, ведь дочь ничего никому не говорила, обошлись их семье в 1,3 мнл грн – это если перечислить в национальную валюту израсходованы более $20 тыс. и €12 тыс.

Полицейские пытаются установить лиц, причастных к мошенническим действиям, а граждан предостерегают от подобного разрешения жизненных проблем.

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Источник: Нацполиция
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