Жительница Почаева заплатила “экстрасенсу” за советы по телефону 1,3 млн грн

Август, 26 в 8:46

Желая улучшения семейного благополучия и личного счастья, женщина вынесла из дома все, что на протяжении многих лет экономили и откладывали ее родственники.

К сотрудникам Кременецкого отдела полиции обратилась жительница Почаева и ее родственники. По ее словам, в одной из социальных сетей она увидела объявление о том, что люди с удивительными способностями помогут справиться со всеми жизненными проблемами. Позвонив по указанному номеру, женщина получила контакты вроде бы экстрасенса. С ним разговоры, как ее уже предупредили, были платными.

Распечатки по оплате счетов свидетельствуют, что двадцатиминутные разговоры стоили по 30-60 тыс. грн, как сообщили в полиции. Теперь женщина не понимает, как могла тратить такие деньги.

Сейчас смотрят

По словам родственников, экстрасенсорные услуги, о которых они не знали, ведь дочь ничего никому не говорила, обошлись их семье в 1,3 мнл грн – это если перечислить в национальную валюту израсходованы более $20 тыс. и €12 тыс.

Полицейские пытаются установить лиц, причастных к мошенническим действиям, а граждан предостерегают от подобного разрешения жизненных проблем.