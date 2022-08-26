Жителька Почаєва заплатила “екстрасенсу” за поради по телефону 1,3 млн грн

Серпень, 26 в 8:46

Бажаючи покращання родинного добробуту та особистого щастя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років економили та відкладали її родичі.

До співробітників Кременецького відділу поліції звернулася жителька Почаєва та її родичі. З її слів, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами. Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса. З ним розмови, як її уже попередили, були платні.

Роздруківки з оплати рахунків свідчать, що двадцятихвилинні балачки вартували по 30-60 тис. грн, як повідомили у поліціії. Тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші.

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Зі слів родичів, екстрасенсорні послуги, про які вони не знали, адже донька нічого нікому не говорила, обійшлися іхній родині у 1,3 млн грн – це якщо перерахувати у національну валюту витрачені понад $20 тис. та €12 тис.

Поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до шахрайських дій, а громадян застерігають від подібного вирішення життєвих негараздів.