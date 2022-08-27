Август, 27 в 6:26

Ночью 27 августа войска РФ нанесли очередной удар по Запорожью и Запорожскому району.

Как уточнил руководитель областной военной администрации Александр Старух, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

– Всего зафиксировано 16 прилетов. Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются, – отметил Александр Старух.

Глава города еще раз призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию.

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Источник: Александр Старух