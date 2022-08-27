16 прилетов за ночь: россияне атаковали объекты инфраструктуры Запорожья
Ночью 27 августа войска РФ нанесли очередной удар по Запорожью и Запорожскому району.
Как уточнил руководитель областной военной администрации Александр Старух, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.
– Всего зафиксировано 16 прилетов. Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются, – отметил Александр Старух.
Глава города еще раз призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Старух