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Факты / Украина

16 прилетов за ночь: россияне атаковали объекты инфраструктуры Запорожья

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні_ракета_обстріл
Фото: Нацполиция

Ночью 27 августа войска РФ нанесли очередной удар по Запорожью и Запорожскому району.

Как уточнил руководитель областной военной администрации Александр Старух, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

– Всего зафиксировано 16 прилетов. Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются, – отметил Александр Старух.

Глава города еще раз призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

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