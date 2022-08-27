16 прильотів за ніч: росіяни атакували об’єкти інфраструктури Запоріжжя
Уночі 27 серпня війська РФ завдали чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.
Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух, окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.
– Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються, – зазначив Олександр Старух.
Очільник міста вкотре закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух