16 прильотів за ніч: росіяни атакували об’єкти інфраструктури Запоріжжя

Серпень, 27 в 6:26

Уночі 27 серпня війська РФ завдали чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух, окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.

– Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються, – зазначив Олександр Старух.

Очільник міста вкотре закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.

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Джерело: Олександр Старух