Более 40% украинцев, приехавших в Британию с начала войны, смогли найти работу – статистика

Август, 27 в 21:32

Более 40% (или 4 из 10) украинцев, приехавших в Британию с начала войны, смогли найти работу. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Британии.

Также около 37% респондентов заявили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев.

С апреля по август доля украинцев, работающих в Британии, выросла с 9 до 42%.

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Всего из Украины в Британию выехало более 100 тыс. человек. Они воспользовались двумя визовыми схемами – “Воссоединение с семьей” и “Дом для украинцев”.

Согласно первой схеме спонсором британской визы для родственников могут стать украинцы, проживающие в стране, по второй – спонсировать визу может любой житель Британии, вне зависимости от гражданства.

Такому человеку необходимо иметь разрешение на пребывание не менее шести месяцев и иметь свободную комнату, квартиру или дом.

Беженцы, которые получили визу, могут оставаться в Британии сроком до трех лет. Попав в страну, украинцы имеют право на работу, образование, доступ ко льготам и здравоохранению.

Программа Дом для украинцев предполагает, что минимальный срок, на который спонсоры могут пригласить к себе беженцев, составляет полгода.

Согласно недавнему отчету той же британской статистики, четверть спонсоров не планируют продлевать срок размещения у себя беженцев, что означает, что многим из них придется искать новое жилье в ближайшее время.

Многие спонсоры приняли это решение из-за сильнейшего удорожания жизни за последние десятилетия – серьезно выросли счета за газ, электричество, увеличилась инфляция.

В то же время ровно то же количество спонсоров заявило, что готово позволить украинским беженцам остаться дольше, чем на полгода.

Беженцы, в свою очередь, рассказывают о проблемах со знанием английского, что мешает им и в вопросе поисков работы, и в социализации.

Также для некоторых должностей необходимо предоставить ряд специальных документов – таких, как справки об отсутствии судимости. В системе британского правосудия нет записей на украинцев, а сертификаты из Украины получить из-за войны довольно сложно. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются украинцы, пытающиеся устроиться на работу в детсады и школы.

В то же время последний опрос показал, что 93% граждан Украины, которые приняли участие в первом апрельском опросе, остаются в Британии, несмотря на то, что большинство из них заявляли, что не понимают, как подавать заявление на продление или изменение своей визы, а также – на какие льготы они могут претендовать.