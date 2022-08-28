Понад 40% українців, які приїхали до Британії з початку війни, змогли знайти роботу – статистика

Серпень, 27 в 21:32

Понад 40% (або 4 із 10) українців, які приїхали до Британії з початку війни, змогли знайти роботу. Про це повідомляє Бюро національної статистики Британії.

Також близько 37% респондентів заявили, що мають достатньо грошей, щоб прогодувати себе протягом наступних трьох місяців.

З квітня до серпня частка українців, які працюють у Британії, зросла з 9 до 42%.

Зараз дивляться

Загалом із України до Британії виїхало понад 100 тис. осіб. Вони скористалися двома візовими схемами – “Возз’єднання з родиною” та “Дім для українців”.

Згідно з першою схемою, спонсором британської візи для родичів можуть стати українці, які проживають у країні, за другою – спонсорувати візу може будь-який житель Британії, незалежно від громадянства.

Такій людині необхідно мати дозвіл на перебування не менше шести місяців та мати вільну кімнату, квартиру чи будинок.

Біженці, які отримали візу, можуть залишатися у Британії на строк до трьох років. Потрапивши до країни, українці мають право на роботу, освіту, доступ до пільг та охорони здоров’я.

Програма Дім для українців передбачає, що мінімальний термін, на який спонсори можуть запросити себе біженців, становить півроку.

Згідно з нещодавнім звітом тієї ж британської статистики, чверть спонсорів не планують продовжувати термін розміщення у себе біженців, що означає, що багатьом із них доведеться шукати нове житло найближчим часом.

Багато спонсорів ухвалили це рішення через сильне подорожчання життя за останні десятиліття – серйозно зросли рахунки за газ, електрику, збільшилася інфляція.

Водночас рівно та сама кількість спонсорів заявила, що готова дозволити українським біженцям залишитися довше, ніж на півроку.

Біженці, у свою чергу, розповідають про проблеми зі знанням англійської, що заважає їм і у питанні пошуків роботи, і у соціалізації.

Також для деяких посад необхідно надати низку спеціальних документів, таких як довідки про відсутність судимості. У системі британського правосуддя немає записів на українців, а сертифікати з України отримати через війну досить складно. Особливо часто з такою проблемою стикаються українці, які намагаються влаштуватися на роботу до дитсадків та шкіл.

Водночас останнє опитування показало, що 93% громадян України, які взяли участь у першому квітневому опитуванні, залишаються у Британії, незважаючи на те, що більшість із них заявляли, що не розуміють, як подавати заяву на продовження чи зміну своєї візи. а також – на які пільги можуть претендувати.