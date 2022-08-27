Август, 27 в 13:37

Армия России увеличивает силы и средства радиоэлектронной разведки на Севере Украины.

Такую активность противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал на Волынском и Полесском направлениях.

Кроме того, у украинской стороны есть информация, что на Славянском направлении россияне развернули комплекс радиоэлектронной борьбы.

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Такими действиями, отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты намерены нарушить систему навигационного обеспечения Сил обороны Украины.

Известно, что накануне вблизи Новой Дмитровки на этом направлении российские войска прибегали к воздушной разведке.

Под обстрелом ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня находились районы Долины, Дибровного и Краснополья.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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