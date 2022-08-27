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Факты / Мир

РФ перебрасывает недавно сформированный третий армейский корпус в Украину – CIT

Анастасия Гевко, редактор ленты
РФ перебрасывает недавно сформированный третий армейский корпус в Украину – CIT
Фото: Depositphotos

Аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что Россия, по всей видимости, перебрасывает на фронт в Украине недавно сформированный третий армейский корпус.

Такой вывод аналитики сделали, изучив фото и видео перевозки военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область.

– Перевозка комплексов Бук свидетельствует о перебрасывании большого соединения, например, армии. В этом случае можно предположить, что речь идет о перебрасивании всего 3-го корпуса или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой, – говорится в материале CIT.

Отмечается, что с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует использовать силы корпуса, пока нельзя, однако эшелоны направляются на юг Ростовской области, которая ближе всего к Донецком у Запорожскому направлениям.

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Источник: CIT

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