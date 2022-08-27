РФ перекидає нещодавно сформований третій армійський корпус до України – CIT
Аналітична команда Conflict Intelligence Team (CIT) з’ясувала, що Росія, певно що, перекидає на фронт в Україні нещодавно сформований третій армійський корпус.
Такий висновок аналітики зробили, вивчивши фото та відео перевезення військової техніки залізницею з Нижегородської до Ростовської області.
– Перевезення комплексів Бук свідчить про перекидання великого з’єднання, наприклад, армії. У цьому випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3-го корпусу або, принаймні, його частини, яка вважається боєготовою, – йдеться в матеріалі CIT.
Зазначається, що з упевненістю сказати, де саме російське командування планує використовувати сили корпусу, поки що не можна, проте ешелони прямують на південь Ростовської області, яка найближча до Донецька біля Запорізького напряму.
Джерело: CIT