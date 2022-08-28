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Факты / Украина

Оккупанты высокоточной ракетой уничтожили общественный туалет в Херсонской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты высокоточной ракетой уничтожили общественный туалет в Херсонской области
Фото: Pixabay

Российские оккупанты высокоточной авиационной ракетой класса воздух-земля Х-59 уничтожили общественный туалет на окраине Нововоронцовки Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Ракету враг выпустил из самолета Су-35. Стоимость Х-59 составляет несколько сот тысяч долларов.

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— Это уже в который раз враг пытается угодить Путлеру… но пока “мочит в сортире” удается только его репутацию, — подчеркнули украинские военные.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного военного вторжения Россия неоднократно била такими ракетами по Украине. В частности, в начале апреля оккупанты ударили по элеватору в селе Константиновка.

Также этот тип ракет российские захватчики выпускали по объектам в Полтавской, Кировоградской и порту Одесса.

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