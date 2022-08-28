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Факти / Україна

Окупанти високоточною ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти високоточною ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині
Фото: Pixabay

Російські окупанти високоточною авіаційною ракетою класу повітря-поверхня Х-59 знищили громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки, що на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Зазначається, що ракету ворог випустив із літака Су-35. Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів.

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– Це вже вкотре ворог намагається вгодити Путлєру … але поки “мочить в сортире” вдається тільки його репутацію, – наголосили українські військові.

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росія неодноразово била такими ракетами по Україні. Зокрема, на початку квітня окупанти вдарили по елеватору у селі Костянтинівка.

Також цей тип ракет російські загарбники випускали по об’єктах в Полтавській, Кіровоградській області та порту Одеса.

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