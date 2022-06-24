Июнь, 24 в 17:47

В Николаевской области российские оккупанты попали в уличный туалет, пытаясь поразить в одну из телевышек.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, утром 24 июня россияне атаковали пригород из тяжелой ствольной артиллерии и, вероятно, ракетного комплекса Точка-У, с направления оккупированных территорий Херсона.

В результате были повреждены территория и несколько автомобилей гражданского автопредприятия.

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— Пытаясь попасть в одну из телебашен, рашисты эпически в очередной раз попали в уличную уборную. Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионное вещание в голове оккупантов тесно сопряжено с содержанием уборной, — отметили в оперативном командовании.

Впоследствии видео уничтоженного туалета показал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что 20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был разрушен пляжный туалет.

А в апреле россияне развалили уличный туалет неподалеку от города Гуляйполе Запорожской области. Тогда они выпустили высокоточную ракету Х-29, которую обычно используют для ликвидации бетонных конструкций, кораблей и подводных лодок.