Август, 28 в 17:00

Россиянам необходимо запретить въезд в Европу. Об этом заявил почетный консул Украины в Королевстве Нидерланды Карел Бургер Дирвен.

— Пока россияне хотят воевать в Европе, им нечего делать здесь как туристам, — подчеркнул он.

Консул призвал правительство Нидерландов срочно ввести запрет на выдачу виз российским туристам.

– Президент Зеленский призывает немедленно запретить выдачу виз в ЕС гражданам России. Я искренне поддерживаю это и обращаюсь к нидерландскому правительству и членам Палаты представителей принять решение о запрете выдачи виз, — заметил Дирвен.

По его мнению, запрет на въезд россиянам – очень мощный сигнал.

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— Это напомнит потенциальным российским туристам, что вторжение превратило Россию в государство-изгнанника и возвращение к нормальной жизни возможно только после вывода российских войск из Украины. Россия начала войну против Украины, страны, чье право на существование категорически отрицает российский диктатор Владимир Путин. Россия в целом, а не только Путин и его окружение, должны нести коллективную ответственность и ощутить последствия этой войны, — подчеркнул он.

Фото: Karel Burger Dirven