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Факты / Украина

Пожар на торфянике под Киевом локализован: самые загрязненные районы и какой радиационный фон

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Пожар на торфянике под Киевом локализован: самые загрязненные районы и какой радиационный фон

Ситуация с горением торфяников в Бучанском и Вышгородском районах контролируемая и не вызывает беспокойства.

Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий.

– Есть небольшое превышение загрязнения, но переживать не стоит, — отмечает он.

В ГСЧС работают над тушением пожара, в Бучанском районе пожар уже локализован, однако остается тление торфа. Из-за чего может возникать задымление.

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– Торфяники загораются от того, что видите сейчас аномальное жаркое лето и без влаги. Торфяник сам по себе, когда сначала идет увлажнение, а затем сухая погода, то он нагревается и происходит самовозгорание. Поэтому это абсолютно естественное явление, но ГСЧС работает, чтобы локализовать и обезвредить пожар, — говорит Александр Краснолуцкий.

Прогнозируется, что к утру качество воздуха улучшится, а к полудню ожидается нормализация показателей содержания вредных веществ.

– Также хочу успокоить всех киевлян – радиационный фон сейчас находится в норме, – говорит заместитель министра.

В эти дни, по данным Укргидрометцентра, в области фиксируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской ОВО призывают быть осторожными во время обращения с огнем на открытом воздухе.

Кроме того, он призвал киевлян, особенно жителей Оболонского района выполнять рекомендации, а именно закрывать окна, особенно ночью и утром, проводить влажную уборку и прочее.

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