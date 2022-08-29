Пожар на торфянике под Киевом локализован: самые загрязненные районы и какой радиационный фон
Ситуация с горением торфяников в Бучанском и Вышгородском районах контролируемая и не вызывает беспокойства.
Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий.
– Есть небольшое превышение загрязнения, но переживать не стоит, — отмечает он.
В ГСЧС работают над тушением пожара, в Бучанском районе пожар уже локализован, однако остается тление торфа. Из-за чего может возникать задымление.
– Торфяники загораются от того, что видите сейчас аномальное жаркое лето и без влаги. Торфяник сам по себе, когда сначала идет увлажнение, а затем сухая погода, то он нагревается и происходит самовозгорание. Поэтому это абсолютно естественное явление, но ГСЧС работает, чтобы локализовать и обезвредить пожар, — говорит Александр Краснолуцкий.
Прогнозируется, что к утру качество воздуха улучшится, а к полудню ожидается нормализация показателей содержания вредных веществ.
– Также хочу успокоить всех киевлян – радиационный фон сейчас находится в норме, – говорит заместитель министра.
В эти дни, по данным Укргидрометцентра, в области фиксируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской ОВО призывают быть осторожными во время обращения с огнем на открытом воздухе.
Кроме того, он призвал киевлян, особенно жителей Оболонского района выполнять рекомендации, а именно закрывать окна, особенно ночью и утром, проводить влажную уборку и прочее.