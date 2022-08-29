Серпень, 28 в 21:36

Ситуація з горінням торфяників у Бучанському та Вишгородському районах контрольована та не викликає занепокоєння.

Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Олександр Краснолуцький.

– Дещо перевищення забруднення є, але переживати не варто, – зазначає він.

У ДСНС працюють над гасінням пожежі, в Бучанському районі пожежу вже локалізовано, проте залишається тління торфу. Через що може виникати задимлення.

Зараз дивляться

– Торфяники загоряються від того, що бачите зараз аномальне жарке літо і без вологи. Торфяник сам по собі, коли спочатку йде зволоження, а потім суха погода, то він нагрівається та відбувається самозаймання. Тому це абсолютно природнє явище, але ДСНС працює, щоб локалізувати та знешкодити пожежу, – говорить Олександр Краснолуцький.

Прогнозується, що до ранку якість повітря покращиться, а до полудня очікується нормалізація показників вмісту шкідливих речовин.

– Також хочу заспокоїти всіх киян – радіаційний фон зараз знаходиться в нормі, – говорить заступник міністра.

У ці дні, за даними Укргідрометцентру, в області фіксується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Київській ОВА закликають бути обережними під час поводження з вогнем на відкритому повітрі.

Крім того, він закликав киян, особливо мешканців Оболонського району виконувати рекомендації, а саме зачиняти вікна, особливо вночі та вранці, проводити вологе прибирання тощо.