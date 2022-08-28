Август, 28 в 20:30

Российские военные нанесли два удара по Харькову.

— Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет, — написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Очевидцы сообщали о ракетах со стороны Белгорода.

Воздушная тревога в городе была объявлена 20.15, через пять минут раздались взрывы.

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Напомним, что 27 августа в Харькове снова прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. Прилет произошел в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Ураган. Пострадавших и пожаров не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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