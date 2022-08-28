Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Малиновская Ангелина |
Обстрел Никополя и Харькова: что происходит на 186 сутки войны в Украине

Обстрел Никополя и Харькова: что происходит на 186 сутки войны в Украине

Российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего было повреждено админздание и две многоэтажки. Также враг нанес удар по еще двум общинам области.

Кроме того, оккупанты несколько раз за сутки обстреляли Харьков.

ВСУ отразили наступление оккупантов на шести направлениях — Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском.

Также “прилеты” были во временно оккупированных Новой Каховке Херсонской области и Донецке.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:29 - 28 августа

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE оценил ситуацию с перебрасыванием Россией третьего армейского корпуса в размере 15 тысяч солдат в Украину.

— Перспективы у них следующие. Они будут вести позиционно-маневренную оборону, а мы будем убивать их HIMARSами. Много и со вкусом, пока не осознают… За этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей Богом спасаемой страны как можно дальше, — отметил Арестович.

По его мнению, новый армейский корпус не представляет угрозы для украинских войск.

— Эти 15 000 (человек, — Ред.), которые они притащат и кинут на разные участки. Они из этого целых 15 БТГ соорудят? Это вообще ни о чем. Даже если их на одно направление кинуть, это просто ни о чем. Особенно с проблемами с тыловым снабжением, — добавил он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:22 - 28 августа

Харьковчане сообщают о звуках взрывов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:21 - 28 августа

В Николаевской области слышны взрывы. СМИ сообщают об обстрелах области из РСЗО со стороны России.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка