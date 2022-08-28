Обстрел Никополя и Харькова: что происходит на 186 сутки войны в Украине
Российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего было повреждено админздание и две многоэтажки. Также враг нанес удар по еще двум общинам области.
Кроме того, оккупанты несколько раз за сутки обстреляли Харьков.
ВСУ отразили наступление оккупантов на шести направлениях — Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском.
Также “прилеты” были во временно оккупированных Новой Каховке Херсонской области и Донецке.
<1>