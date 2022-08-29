Серпень, 28 в 21:38

Російські військові завдали два ракетних удари по Харкову.

– Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв на даний момент інформації немає, – написав у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов.

Оновлено о 21.38. В результаті прильоту у центр Харкова, Київський район, частково зруйнована триповерхова будівля.

– Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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Нагадаємо, що 27 серпня у Харкові прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. Приліт стався у Шевченківському районі Харкова на територію одного із підприємств. Вдарили касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню Ураган. Постраждалих та пожежі не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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