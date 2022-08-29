Август, 29 в 15:00

Жителей временно оккупированных территорий Херсонской области, которые не имеют возможности эвакуироваться, призывают искать укрытия и находиться в них во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Такое заявление сделала сегодня на брифинге начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Таким образом она ответила на вопрос, есть ли какие-то рекомендации для украинцев, которые потенциально находятся в зоне наступления/столкновения.

– Мы не уничтожаем объекты инфраструктуры и гражданское население свое бережем. Но очень просим: если не было такой возможности или ее нет сейчас – эвакуироваться из тех мест, где могут быть активные боевые действия, нужно найти для себя укрытие и переждать такие мощные активные действия в нем. Потому что развитие событий достаточно мощное, ситуация динамично меняется, — отметила она, добавив, что каждый человек самостоятельно может решить, в какой период нужно прятаться.

Комментируя наступление украинских военных на юге, Гуменюк подчеркнула, что подобные операции нуждаются в тишине, ведь Украина находится в условиях гибридной войны и информационной войны с РФ. Только в таком случае наступление может быть успешным.

Сейчас смотрят

– Любая военная операция требует условий тишины… Любые действия, даже если они очень вдохновляют, должны быть проведены и иметь логическое завершение. И только тогда они могут быть результативными. Поэтому новость есть, она всех вдохновила, а дальше нужно набраться терпения и понять правила и последовательность действий военных подразделений, – заявила Гуменюк.

Она добавила, что врага нельзя недооценивать, ведь он стянул достаточно мощные силы. Однако огневой контроль Вооруженных сил Украины, то есть удары по логистике войск РФ, дал свои результаты: уничтожены вражеские склады с боеприпасами, сосредоточение военной техники, установки ПВО.

– Это все, безусловно, ослабило врага, но мы не лелеем пустые надежды, понимая, что враг достаточно мощный. То, что у них моральная дестабилизация в их войсках, может быть использовано нами в нашу пользу, но расслабляться еще рано, — заявила Гуменюк.

Источник: Media Center Ukraine