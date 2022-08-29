Серпень, 29 в 15:00

Мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області, які не мають змоги евакуюватися, закликають шукати укриття та перебувати в них під час контрнаступу Збройних сил України.

Таку заяву зробила сьогодні на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Таким чином вона відповіла на запитання, чи є якісь рекомендації для українців, які потенційно перебувають у зоні наступу/зіткнення.

– Ми не знищуємо об’єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо. Але дуже просимо: якщо не було такої можливості, або її немає зараз – евакуюватися з тих місць, де можуть бути активні бойові дії, потрібно знайти для себе укриття і перечекати такі потужні активні дії в ньому. Тому що розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється, – зазначила вона, додавши, що кожна людина самостійно може вирішити, в який період потрібно ховатися.

Коментуючи наступ українських військових на Півдні, Гуменюк наголосила, що подібні операції потребують тиші, адже Україна перебуває в умовах гібридної війни та інформаційної війни з РФ. Лише в такому випадку наступ може бути успішним.

Зараз дивляться

– Будь-яка військова операція потребує умов тиші… Будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають бути проведені та мати логічне завершення. І тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула, а далі потрібно набратися терпіння і зрозуміти правила й послідовність дій військових підрозділів, – заявила Гуменюк.

Вона додала, що ворога не можна недооцінювати, адже він стягнув досить потужні сили. Проте вогневий контроль Збройних сил України, тобто удари по логістиці військ РФ, дав свої результати: знищені ворожі склади з боєприпасами, зосередження військової техніки, установки ППО.

– Це все, безумовно, послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи, що ворог досить потужний. Те, що вони мають моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використане нами на нашу користь, але розслаблятися ще зарано, – заявила Гуменюк.

Раніше сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. 109 полк терористичного формування “ДНР” відійшов зі своїх позицій, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Перед цим українські військові знищили практично всі великі мости на Херсонщині. Тим самим вони відрізали війська РФ від постачань зброї та підкріплення.

Джерело: Media Center Ukraine