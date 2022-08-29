Август, 29 в 13:11

Группировка войск Каховка рапортует, что 109 полк так называемой “ДНР” отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, скрылись с поля боя.

– ВСУ прорвали первую линию обороны, – отмечается в видео оперативной группировки Каховка.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии Суспильному подтвердила, что украинские военные заставили “109 полк НМ ДНР” отойти со своих позиций.

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Также она сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Украинские защитники 28 августа ликвидировали на Юге 41 российского захватчика, два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО Ураган, шесть единиц автобронетехники и прочее.

Источник: Суспильне

Фото: Людмила Денисова