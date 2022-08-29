Серпень, 29 в 18:11

Слідчий комітет РФ підтвердив смерть народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова, якого окупанти призначили “заступником голови адміністрації Херсонської області”.

За їхніми даними, зрадник загинув внаслідок вогнепального поранення. Напад на Ковальова стався у нього вдома 28 серпня.

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Нагадаємо, що раніше про загибель Ковальова повідомляв депутат обласної ради Сергій Хлань. Він стверджував, що тіло вбитого депутата перебуває зараз у морзі будинку для літніх людей у Голій Пристані.

Також Хлань зазначив, що є інформація, що Ковальова застрелили, а жінку, яка з ним мешкала, душили. Її скерували в лікарню, де вона померла. Про смерть жінки також додали у Слідчому комітеті РФ, однак інших подробиць не повідомили.

Що відомо про Ковальова

28 квітня партія Слуга народу виключила Олексія Ковальова зі своєї фракції у Верховній Раді. Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав із Києва до Херсона і залишався у місті, навіть попри окупацію росіянами.

22 червня українська розвідка повідомляла, що на Херсонщині підірвали автомобіль Ковальова. Він потрапив до лікарні.

За даними слідства, Ковальов залишився на Херсонщині після її окупації та допомагав росіянам, а його підприємства постачали харчову продукцію до анексованого Криму, звідки далі товари везли у РФ. А на початку липня він обійняв посаду так званого заступника голови у незаконно створеному “уряді Херсонської області”.

Дії депутата у червні кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Олексій Ковальов