Август, 28 в 23:15

Экс-нардеп от партии Слуга народа Алексей Ковалев, который перешел на сторону российских оккупантов, убит.

Об этом написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

— Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, — сообщил Хлань.

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Согласно другим источникам, коллаборант убив в своем доме в городе Голая Пристань. Его жена находится в тяжелом состоянии.

В частности, есть информация о том, что Ковалева зарезали, а у его сожительницы асфиксия (нарушение дыхания, дефицит кислорода в крови).

Сейчас у его дома в Голой Пристани вроде бы много автомобилей так называемых правоохранителей.

Однако стоит отметить, что пока не было никакого официального подтверждения этой информации. Ранее на Ковалева уже совершалось покушение, тогда взорвали его авто, но предателя родин в нем не было.

Что известно о Ковалеве

28 апреля партия Слуга народа приостановила членство Алексея Ковалева в своей фракции и попросила правоохранителей расследовать, не стал ли он на сторону российских оккупантов в Херсонской области.

Тогда Ковалев назвал свое исключение “неожиданным и безосновательным” и заявил, что “и сам может обратиться в милицию”.

Алексей Ковалев фактически с начала полномасштабного вторжения находился на временно оккупированной части Херсонской области.

Учитывая биографию Ковалева, можно делать вывод, что он хотел удержать свою власть и бизнес в регионе. Предатель — местный агромагнат, имеет, в том числе, и большие площади заставлены солнечными батареями. С полномасштабным вторжением РФ странным образом именно его предприятия враг обходил стороной, хотя остальные аграрии подвергались террору.

Более того, он хотел сначала прикрываться волонтерством. Однако впоследствии Ковалев принял сторону врага. С барского плеча ему бросили кость в зубы – должность “министра аграрной политики Херсонщины”. В его обязанности входил вывоз зерна и соли из региона.

Действия депутата в июне квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.