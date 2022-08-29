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Факты / Украина

Россия возобновила подготовку к “референдуму” в Мариуполе – советник мэра

Валентина Летяк, редактор ленты
Россия возобновила подготовку к “референдуму” в Мариуполе – советник мэра
Фото: Depositphotos

Оккупанты в Мариуполе получили указание из Кремля – до 15 сентября выйти на границу Донецкой области, поэтому россияне возобновили подготовку к так называемому референдуму.

Об этом сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

– Пытаются сформировать четыре избирательных комиссии – пока безуспешно. Одновременно главы ОСМД и КДН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать, – уточнил он.

В то же время, дата псевдореферендума не объявляется, говорят, что сообщат дополнительно.

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Ранее оккупанты планировали проведение “референдума” в Мариуполе на 11 сентября.

По данным украинской разведки, большинство граждан не собираются участвовать в нем.

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