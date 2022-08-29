Россия возобновила подготовку к “референдуму” в Мариуполе – советник мэра
Оккупанты в Мариуполе получили указание из Кремля – до 15 сентября выйти на границу Донецкой области, поэтому россияне возобновили подготовку к так называемому референдуму.
Об этом сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.
– Пытаются сформировать четыре избирательных комиссии – пока безуспешно. Одновременно главы ОСМД и КДН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать, – уточнил он.
В то же время, дата псевдореферендума не объявляется, говорят, что сообщат дополнительно.
Ранее оккупанты планировали проведение “референдума” в Мариуполе на 11 сентября.
По данным украинской разведки, большинство граждан не собираются участвовать в нем.