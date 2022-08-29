Росія поновила підготовку до “референдуму” у Маріуполі – радник мера

Серпень, 29 в 10:36

Окупанти в Маріуполі отримали вказівку з Кремля – до 15 вересня вийти на кордон Донецької області, тому росіяни поновили підготовку до так званого референдуму.

Про це повідомив радник мера окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко.

– Намагаються сформувати чотири виборчі комісії – поки безуспішно. Одночасно голови ОСББ та КСН отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати, – уточнив він.

Водночас дата псевдореферендуму не оголошується, кажуть, що повідомлять додатково.

Зараз дивляться

Раніше окупанти планували проведення “референдуму” у Маріуполі на 11 вересня.

За даними української розвідки, більшість громадян не збираються брати у ньому участь.